Wieslet: Neue Jungmusiker für den Verein

„Spaßprogramm“

Die Jugendleiterin erklärt, dass die Nachwuchsmusiker des Vereins früher von Vereinsmitgliedern ehrenamtlich am Abend geschult wurden – da die meisten Mitglieder berufstätig sind, sei es schwierig, gemeinsame Termine mit den Kindern zu finden. Die Kooperation mit der Musikschule helfe bei diesem Problem und sei zudem positiv für das Ausbildungsniveau der Jungmusiker – schließlich werden die Kinder dort von pädagogisch ausgebildeten professionellen Musiklehrern unterrichtet, betont Tschira. So sei der Musikverein zwar nicht mehr für Instrumentalunterricht seiner Nachwuchskräfte zuständig, jedoch für das „Spaßprogramm drumherum“, schildert sie mit einem Lachen. Neben dem Organisieren von Auftritten unterstützt der Verein die Kinder auch mit Instrumenten und Noten oder plant Ausflüge.

Gerade das Wochenende des Auftritts in Langenau sei ereignisreich für die Jungmusiker gewesen: Am Samstag legten die Kinder das Jungmusikerleistungsabzeichen ab und übernachteten gemeinsam im neuen Wiesleter Dorfgemeinschaftshaus, bevor das Musik-Wochenende am Sonntag beim Dorffest seinen würdigen Abschluss fand. Die Urkunden des Jungmusikerleistungsabzeichen sollen beim Jahreskonzert am 30. November in Wieslet an die Kinder überreicht werden – dort werden die Kinder zudem wieder ihr Können bei einem Auftritt beweisen.

Zweite Gruppe geplant

Wie Tschira berichtet, soll es nun eine zweite Gruppe innerhalb des Jugendorchesters geben, damit sich die Kinder gemäß ihrem Ausbildungsstand zusammenfinden und sich angemessen an ihren Instrumenten weiterentwickeln können. „Das Ziel ist natürlich, dass die Kinder schlussendlich bei uns in den Hauptverein kommen“, betont die Jugendleiterin. Sie rechnet damit, dass die Kinder bei entsprechendem Alter nach etwa drei Jahren in das Hauptorchester übernommen werden können.