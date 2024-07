Wieslet: Neue Pächter für das Gasthaus Maien

Grund für Genießer zur Vorfreude: Das Gasthaus „Maien“ hat nach längerer Suche neue Pächter und wird ab September öffnen. Die neuen Wirtsleute Barbara und Bernd Schneider sind im Kandertal mit ihrer herzhaften Küche bereits gut bekannt und haben als Gastgeber einen guten Namen. Seit 2019 bewirtschaften sie die historische Gaststätte der „Bruckmühle“ mit lauschigem Biergarten in Wollbach. Zuvor bewirteten sie bis zur Schließung das Gasthaus „Pflug“ in Holzen. Barbara Schneider ist in Kandern aufgewachsen. Der gelernte Metzger und Koch Bernd Schneider, gebürtiger Würzburger, sagt beim Gespräch in der „Bruckmühle“ schmunzelnd: „Sowohl von der Verpachtung des Pfluges, als auch der Bruckmühle und jetzt zuletzt sogar vom Maien in Wieslet haben wir per Zufall erfahren.“ Vier Monate nach der Eröffnung der „Bruckmühle“ stoppte Corona alle Pläne. Bernd Schneider schildert: „Wir konnten uns einigermaßen über Wasser halten mit unserer guten Hausmannskost, die wir als Essen to-go veräußern konnten.“ Trotz der Startprobleme fanden sie sich in der Bruckmühle bestens ein. Wirtin Bärbel berichtet: „Wir haben hier so liebe und nette Gäste, dass uns der Abschied schwerfällt.“ Über eine Nachfolge der Pächter in der Bruckmühle sei dem Wirtepaar nichts bekannt.