Wilder Müll: Empörung und Ratlosigkeit in Schopfheim

Ob Verpackungsmüll auf Straßen und Gehwegen, die Entsorgung von Privatabfall in öffentlichen Mülleimern oder eben die wilde Müllablagerung bevorzugt im Umfeld von Glas- und Altkleidercontainern: Das Problem taucht in unterschiedlichen Variationen in Stadtbild und Gemeinderat immer wieder auf. Dieses Mal wurde das „ärgerliche und frustrierende Dauerthema“ von Theresa Bühler (SPD) aufs Tapet gebracht. Der Appell an Vernunft und Gemeinsinn funktioniere offenkundig nicht, „ich habe sogar das Gefühl, es wird schlimmer“, so Bühler. Daher bitte sie die Verwaltung, das Thema „ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen: Irgendwas müssen wir unternehmen.“