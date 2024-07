Mit seinem BMW befuhr am Montag, gegen 21.20 Uhr, ein 37-Jähriger die L 149 in Richtung Präg, als ein Fuchs von rechts nach links die Fahrbahn querte. Der Fahrer versuchte auszuweichen und lenkte dabei zu stark ein und kam nach links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Dabei rollte der BMW einen Hang hinunter und prallte an einen Felsen. Verletzt wurde der 37-Jährige nicht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit am Unfallort.