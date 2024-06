"Earthrise" wurde an Heiligabend 1968 aufgenommen. Die drei Astronauten von "Apollo 8" verbrachten damals als erste Menschen Weihnachten im All - mit heißem Kakao, Zuckerplätzchen, Hühnchen, Maissuppe und Orangensaft.

Dabei fand der berühmte Fotograf und sechsfache Vater sein Bild einfach nur "schlecht". Es sei nicht ganz scharf, sagte Anders einmal der "Seattle Times". Aber der Anblick der kleinen, blauen Erdkugel, die hinter dem Horizont des grauen Mondes halb im Schatten liegt, habe auch ihn und sein Denken verändert: "Hier sind wir, auf einem unbedeutenden Planeten, der um einen nicht besonders bedeutenden Stern herumfliegt, in einer Galaxie von Millionen Sternen, die nicht bedeutend ist, wo es doch Millionen und Abermillionen von Galaxien gibt im Universum - sind wir also wirklich so bedeutend? Ich glaube kaum."

"Was wir wirklich entdeckt haben, ist die Erde"

Anders wurde 1933 in Hongkong geboren, wo sein Vater bei der US-Marine stationiert war, und wuchs in Kalifornien auf. Er studierte an der Marineakademie, arbeitete bei der Luftwaffe und machte später auch noch einen Abschluss als Kernenergietechniker. 1963 wurde er - just an seinem 30. Geburtstag - als Nasa-Astronaut vorgestellt. Fünf Jahre später bekam er seine erste große Mission zugewiesen: "Apollo 8", der erste bemannte Flug zum Mond. Ein Meilenstein, auch wenn er nicht zur Landung führte.