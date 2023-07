Wimbledon-Finale Alcaraz überrascht: "Nicht so schnell damit gerechnet"

Dennoch sah er sich vor dem Finale eher in der Außenseiterrolle. "Vor diesem Match habe ich nicht gedacht, dass ich bereit bin, Novak in so einem Spiel über fünf Sätze zu schlagen", sagte Alcaraz nach seinem 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 in einem epischen Finale über 4:42 Stunden am Sonntag in London. "Gegen so eine Legende fünf Stunden bestehen zu können, das ist etwas Besonderes."

Den Titel widmet er seinem Papa

Vor allem seinem Vater widmete Alcaraz den bislang größten Triumph seiner Karriere. "Ich bin dank meinem Vaters zum Tennis gekommen", sagte der Weltranglisten-Erste nach dem zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. "Seinem Kind dabei zuzusehen, wie es Geschichte schreibt, die Trophäe in Wimbledon zu gewinnen, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Alcaraz in Richtung seiner Familie. "Ihnen eine dicke Umarmung zu geben ist etwas, was ich nie vergessen werde. Ich hoffe, es gibt ein Foto davon."