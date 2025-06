Windenergie im Markgräflerland: Windkraft-Flächen werden reduziert

Bad Bellingen

Berücksichtigung fanden die Anmerkungen des Bad Bellinger Gemeinderats. Dieser hat beim Vorranggebiet Eichwald-Kreisberg, dieses erstreckt südlich des Bamlacher Golf Resorts in Richtung Blansingen. So wird die Fläche im nördlichen Bereicht zurückgenommen um den Vorsorgeabstand zum Campingplatz Luginsland zu vergrößern. Gleichzeitig wird auch ein geplantes Baugebiet in Rheinweiler berücksichtigt, das südöstlich von Bamlach liegt und sich bis in den östlichen Teil von Rheinweiler erstreckt. Das Gebiet grenzt an Tannenkirch, Welmlingen und Blansingen (185 Hektar, 80 Hektar auf Bellinger Gemarkung). „Konfliktpotenzial sehen wir durch die zu geringen Abstände zum Campingplatz Luginsland“, machte Bürgermeister Carsten Vogelpohl im Gemeinderat deutlich. Der Vorsorgeabstand soll auf mindestens 750 Meter erhöht werden. Dadurch würde sich die Vorrangfläche um mindestens sieben Hektar verkleinern. Wichtig war den Räten in diesem Zusammenhang auch, dass die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des Campingplatzes gewahrt bleiben.

„Im VRG 4 wurden unsere zentralen Forderungen aufgegriffen“, erklärt Bürgermeister Vogelpohl gegenüber unserer Zeitung. „Uns geht es aber darum, gegenüber den Normabständen des Regionalverbandes nochmals erhöhte Abstände zur Wohnbebauung durchzusetzen. Dies soll über das kommunale Flächenpooling mit den beiden Nachbarkommunen geschehen, an dem wir erfolgreich arbeiten“, ergänzt er. Vogelpohl berichtet, dass er in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit Flächeneigentümern geführt habe, mit einer sehr hohen Mitwirkungsbereitschaft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in Kürze in den drei beteiligten Gemeinderäten das Ausschreibungsverfahren auf den Weg bringen können“, sagt er.

Wie geht’s weiter?

Das zweite Anhörungsverfahren startet nach den Pfingstferien. Die öffentliche Anhörung findet vom 27. Juni bis 31. Juli statt. Hier haben Bürger, Vereine und Initiativen Gelegenheit ihre Stellungnahmen abzugeben. Die Träger öffentlicher Belange, insbesondere die Kommunen, haben etwas mehr Zeit. Diese können zwischen dem 23. Juni und dem 12. September ihre Stellungnahmen abgeben.