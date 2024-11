Windkraft auf dem Zeller Blauen: Stadt lehnt Projekt ab

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat Zell die Stellungnahme zum geplanten Windpark formuliert und sich in dieser – zumindest teilweise – gegen das Projekt wehren wollen. Von einer Ablehnung des gesamten Projekts war allerdings nie die Rede. „Wir brauchen die Windkraft“, hatte Palme immer wieder betont. Lediglich wurden in der Stellungnahme einige Einwände gegen die Pläne der EWS formuliert. So sprachen sich der Gemeinderat und der Ortschaftsrat Pfaffenberg vor allem gegen das vierte, am südlichsten gelegene Windrad aus, forderten ein hydrogeologisches Gutachten und eine Zuwegung auf bestehenden Wegen. Vor allem sollte der Genehmigungsbehörde deutlich werden, dass in Zell keine Umzingelung von Käsern gewünscht ist.