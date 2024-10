Windkraft bei Käsern: Ortschaftsrat fordert drei Anlagen weniger

Einwände und Bedenken gegen die geplanten fünf Windkraftanlagen (WKA) im Bereich um Käsern werden in einem offenen Brief laut, den der Pfaffenberg Ortsvorsteher Werner Ganter im Auftrag des Ortschaftsrats an Bürgermeister Peter Palme richtet. Der Brief soll als öffentliche Stellungnahme an die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und das Landratsamt (LRA) Lörrach weitergereicht werden, um ein „kraftvolles Signal gegen den Wildwuchs“ der Windräder um Käsern zu geben.