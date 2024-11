Windkraft-Debatte: Klare Unterstützung für Käsern

Anzahl nie festgelegt

Der Knackpunkt in der Thematik: „Kein Vertrag beinhaltet die Festlegung der Anzahl der Anlagen“, so Schöneweiß. Und genau dies führte an diesem Abend zu mehreren Schuldzuweisungen. Während so mancher Bürger meinte, Schöneweiß habe die Stadt dabei „schlecht beraten“, entgegnete dieser, dass es nie Forderungen des Gremiums nach einer Beschränkung gegeben habe. Der ehemalige Stadtrat Hubert Sprich sagte, die Anzahl der Anlagen sei immer Thema gewesen, man habe nur nichts definiert. Er warf Schöneweiß eine Nähe zur EWS vor, was dieser vehement bestritt. CDU-Sprecher Matthias Kiefer hatte zuvor erläutert, dass man 2022 die Entscheidung zur vertragsverlängerung „übers Knie brechen“ musste. „Unsere einzige Chance ist jetzt, Lärm zu machen, uns zu wehren, mit der EWS ins Gespräch zu kommen und uns auf einen Kompromiss zu einigen“, so Kiefer.