Windkraft: Entscheidung zum Windkraft Zeller Blauen verschoben

Drei weitere Monate Verzögerung

„Aus diesem Grund wurde die gesetzliche Bearbeitungsfrist durch uns als zuständige Genehmigungsbehörde um drei Monate verlängert“, so das Amt. Die Behörde wolle aber das Verfahren so effizient wie möglich führen und strebe deshalb an, vor Ende dieser Frist eine Entscheidung treffen zu können.

Genehmigung ist sehr wahrscheinlich

Schon im März hatte das Landratsamt das Projekt als voraussichtlich genehmigungsfähig bewertet (wir berichteten). Und auch heute heißt es: „Auch wenn aktuell noch unklar ist, ob und mit welchen Bestimmungen die einzelnen Anlagen genehmigungsfähig sind, ist jedoch bereits absehbar, dass große Teile des Antrages mit entsprechenden Vorgaben durch uns genehmigt werden.“