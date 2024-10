Windkraft in Gersbach: Gegner wollen Einspruch einlegen

Die unverhältnismäßige Überbauung mit Windkraftanlagen in Gersbach und Umgebung beeinträchtige die Wasserversorgung, den Umwelt- und Artenschutz und die Bevölkerung, so die Windkraftgegner. Auch die in der Wissenschaft umstrittene These von der schädigenden Wirkung des Infraschalls führen sie an. So seien bei mehreren Gersbachern seit dem Bau der Anlagen Schlafstörungen, Bluthochdruck und Herzrasen aufgetreten. Zudem sei touristisch in Gersbach nichts mehr los. Die Zimmer seien nurmehr gering belegt und seit dem Bau hätten drei Gasthäuser dauerhaft geschlossen.

Zudem könne wegen der hohen Verdichtung der Böden und Wälder bei starken Regenfällen das Wasser nicht mehr versickern sondern fließe über die Grasnabe ab, so die Windkraftgegner. Dies beeinflusse auch das Grundwasser.