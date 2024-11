Windkraft in Gersbach: Rat stellt sich hinter die Windräder

Bilder aus Valencia

So forderte in der Fragestunde ein Bürger, die Windkraftthemen von der Tagesordnung zu nehmen. Ein anderer machte sich für die Windkraft stark und zeigte Bilder von der Flut in Valencia. Auch Enrico Beckmann, Mitglied des Ortschaftsrats Gersbach, ergriff das Wort und warb für die sogenannte Akzeptanzbeteiligung. In der vorangegangenen Ortschaftsratsratssitzung war von 0,2 Cent pro wälzbarer Kilowattstunde die Rede. Das Gremium sollte über das Geld frei verfügen können.

Zudem gebe es noch einigen Gesprächsbedarf. Beckmann fragte auch, ob es bereits einen Vertrag der Stadt mit den Elektrizitätswerken Schönau (EWS) gebe, was der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz verneinte. Julia Schmidt sprach sich als Vertreterin des Ortschaftsrats in der Sitzung gegen die Anlagen aus.