Windkraft in Gersbach: Ungeliebte Räder sollen Geld bringen

Zudem kritisiert Falk, dass die Zeit für Beratungen seitens der Stadt zu knapp bemessen worden seien. In der Bürgerfragestunde wurde auch die Forderung laut, die Pacht an die Leistung der Anlagen zu binden. Es müsste also etwa doppelt so viel sein, wie die Pacht für die bisherigen Räder.

Geplant sind laut Gemeinderatsunterlagen im Bereich Hohenmuttlen bis Scheuerkopf bis zu fünf Windenergieanlagen mit rund sieben Megawatt Leistung und einer Gesamthöhe von etwa 270 Metern. Dabei würde bei einer Anlage der Rotor auch Gebiete auf den Gemarkungen von Häg-Ehrsberg, Zell und Todtmoos „bestreichen“.

Bis 2028 am Netz

Nach dem Beschluss im Gemeinderat am Dienstag sollen bis Ende nächsten Jahres die natur- und artenschutzrechtliche Untersuchungen sowie Windmessungen und technischen Planungen erfolgen. Die Genehmigungsplanung soll bis Mitte 2026 ausgearbeitet sein. Die Bauarbeiten könnten Mitte 2027 beginnen und die Windkraftanlagen dann Mitte 2028 am Netz sein.