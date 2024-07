Windkraft in Malsburg-Marzell: Sorge um die Wasserversorgung

Zuerst, so Singer dazu, habe man an unter anderem das Ergebnis des Schliengener Bürgerentscheids abwarten wollen. Bekanntlich stimmte die Mehrheit der Schliengener gegen die drei von der Bürgerwindpark Blauen anvisierten WEAs auf Schliengener Gemarkung. Diese drei Standorte fallen komplett weg, so Bürgerwindpark-Geschäftsführer Tobias Tusch bei der Windkraftinfo, da bei einem Ausweichen auf Staatswaldflächen dort der Wind zu schwach wehe und die Zuwegung über FFH-Gebiet erfolgen müsse. In Malsburg-Marzell indes liegen die anvisierten WEA-Standorte ganz oder teilweise im Staatswald oder in privatem Waldgebiet. Bürgermeister Singer stellte sich an diesem Abend klar auf die Seite der WEA-Gegner.

Sebastian Wilske, Verbandsdirektor des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee, stellte klar, der Regionalverband habe fürs Erste 2,3 Prozent als Vorrangfläche aufgenommen, um einen Puffer zu haben, pro Vorrangfläche seien mindestens drei Windräder möglich. Bei Erreichen der von Bundes- und Landesregierung vorgeschriebenen 1,8 Prozent der Landesfläche entfalle auf der gesamten restlichen Fläche die Privilegierung für WEAs. Bei Nichterreichen des Flächenziels indes dürften Investoren theoretisch überall Windräder bauen.

Schutzgebiet kein Ausschlusskriterium

Die vormalige Einflussnahme der Gemeinden über deren Flächennutzungspläne gehöre der Vergangenheit an. Seit gut zwei Jahren sei auch ein Landschaftsschutzgebiet kein Ausschlusskriterium mehr. Bezüglich des Artenschutzes arbeite man nun mit dem „Fachbeitrag Artenschutz“, der alle windkraftsensiblen Arten umfasse. Raumwirksame Kulturdenkmäler, die berücksichtigt werden müssten, seien landesweit auf 99 begrenzt worden, dazu gehöre Schloss Bürgeln. Des weiteren, so Wilske, sei das Einverständnis der Flächeneigentümer für den Bau von WEAs erforderlich: „Es gibt keine Enteignung.“