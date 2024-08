In der Todtnauberger Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend, die in ihrer Dauer alle bisherigen Sitzungen bei Weitem übertraf, sprachen sich die Ortschaftsräte einstimmig gegen die Ausweisung der Lailehöhe als Vorranggebiet für den Windpark aus. Zuvor brachten Zuhörer rund anderthalb Stunden ihre Argumente vor, einige Aftersteger waren zur Sitzung gekommen, ein Vertreter des Aftersteger Ortschaftsrats und der Bürgerinitiative war ebenfalls anwesend. Todtnaubergs Ortsvorsteherin Franziska Brünner hatte vorweg geschickt, dass alle Argumente angehört werden sollten, und dass gerade auch denjenigen zugehört wird, die direkt betroffen sind. Geplant ist ein interkommunaler Windpark „Lailehöhe-Kresselberg mit den Kommunen Todtnau, Wieden und Utztenfeld. Auf dem Gemeindegebiet von Todtnau sollen nach derzeitigem Planungsstand drei Anlagen gebaut werden, zwei weitere auf dem Gebiet von Wieden und zwei auf der Gemarkung von Utzenfeld. Aktuell werden die Ortschaftsräte angehört, anschließend die Gemeinderäte. Der Ortschaftsrat Aftersteg hat sich bereits einstimmig gegen den Windpark ausgesprochen (wir berichteten).