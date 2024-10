Windkraft in Zell: Kritik von allen Seiten

CDU plädiert für zwei Räder

Auch CDU-Fraktionschef Matthias Kiefer ist nicht gegen Windkraft. Zwei Windräder seien okay. Zum Schutze Käserns am besten am Wolfsacker und am Bubshorn. Kiefer erinnerte daran, dass von der Verwaltung versprochen worden sei, dass Käsern nicht überlastet werde.

Der Bürgermeister konnte derweil die Frage nicht beantworten, ob in den Verträgen eine Maximalzahl von neun Windrädern auf dem gesamten Höhenzug von Zell bis Böllen festgeschrieben wurde. Ganter sieht die Sachlage so: „Mit dem Einreichen des Genehmigungsantrags haben wir keine Möglichkeit mehr, in das Verfahren einzugreifen. Unsere einzige Möglichkeit ist, Lärm zu machen und die Zeitung einzuschalten.“ Er will Protest kundtun und eine Petition nach Lörrach schicken. „Wir müssen jetzt reagieren und haben dafür vier Monate Zeit.“

Fraktionskollege Christoph Freuschle wurde noch deutlicher: „Wenn die EWS uns verarschen, machen wir Gegenwind.“ Es stelle sich die Frage, ob der Flächennutzungsplan bei den völlig veränderten Rahmenbedingungen noch gültig sei. 2017 sei von einem Windrad die Rede gewesen. Die Anlagen seien zudem 100 Meter niedriger gewesen. Und heute seien sie auch noch 100 Meter näher an die Wohnbebauung von Käsern herangerückt.