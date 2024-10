Windkraft in Zell: Stadt schaltet Anwalt ein

Auch die Terminplanung stieß bei ihm auf massive Kritik. „Bis zum 7. November können wir beim Landratsamt Einspruch erheben, unsere nächste Sitzung sollte aber erst am 11. November sein. Das wäre zu spät gewesen.“

Diesen Hinweis hatte die Verwaltung im Vorfeld aufgenommen. Deshalb wird nun schon am Dienstag, 5. November, debattiert. Ein Rechtsanwalt soll dem Gremium Hilfestellung geben. Offensichtlich seien die Verträge zumindest in der Anzahl der zu realisierenden Windräder prüfbar, heißt es. Auf die Ausführungen des Rechtsanwalts würden alle gespannt warten, war im Gremium zu hören. Im Anschluss an die nicht-öffentliche Beratung mit dem Anwalt soll in einer öffentlichen Sitzung das weitere Vorgehen besprochen werden. Die Anregung von SPD-Fraktionssprecher Thomas Kaiser, die Forderungen der Fraktionen in einem gemeinsamen Stadtratsbeschluss zusammenzufassen, fand großen Anklang. Alle Fraktionsvorsitzenden stimmten zu. Der Beschluss soll dann ebenfalls in der öffentlichen Sitzung präsentiert werden.