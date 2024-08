Der angekündigte Spezialtransport von Teilen einer neuen Windkraftanlage auf der Holzschlägermatte in Freiburg war am Freitag auf der B 317 zwischen Feldberg und Todtnau unterwegs. Die Elemente lagen auf einem fahrbaren Tieflader, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern auf der B 317 vom Feldberg das obere Wiesental herunterkam. Dabei war der gigantische, 100 Meter lange Flügel, der hoch in den stahlblauen Himmel ragte, weit langsamer unterwegs als gedacht. Immer wieder musste gestoppt werden, um den regen Verkehr auf der Bundesstraße vorbei zu lassen. Statt wie geplant Todtnau um 13 Uhr in Richtung Notschrei zu passieren, strandete das Ungetüm nachmittags bereits weit vor Todtnau auf Höhe des Parkplatzes am Freibad. Anfang der Woche wird der Flügel seine Weiterreise Richtung Freiburg antreten.