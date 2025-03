Bei der Stadt Zell ist am Freitagnachmittag per Post eine „förmliche Zustellung“ des Landratsamts Lörrach eingegangen, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Darin sei diese informiert worden, dass das vom Gemeinderat am 25. November einstimmig abgelehnte Einvernehmen nach § 36 BauGB von den Behörden ersetzt wurde. Der Gemeinderat werde vom Landratsamt aufgefordert, eine erneute Stellungnahme bis spätestens 25. März abzugeben. In Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden habe man vor einiger Zeit bereits entschieden, dieser Bitte nachzukommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei werde die Stadt auf ihren Beschluss vom 25. November verweisen, der nach wie vor Gültigkeit und Aktualität habe. „Ich sehe als Bürgermeister der Stadt Zell keinerlei Grund, unsere bisherige Haltung – geäußert in unserer ersten Stellungnahme – zu verändern“, wird Bürgermeister Peter Palme in der Mitteilung der Stadt zitiert. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Bedenken nicht ausgeräumt sind.“ Und weiter: „Somit werden wir an dieser ablehnenden Stellungnahme festhalten, weisen aber darauf hin, dass das Verfahren einzig Angelegenheit des Landratsamtes Lörrach ist.“ In der Sitzung des Gemeinderats am Montag, 24. März soll darüber informiert werden.