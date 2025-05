Windkraft: Weitere Windräder in Häg-Ehrsberg geplant

Kritik der Bürger

Ein aufgeregter Bürger fragte, warum solche Anlagen nicht an Autobahnen gebaut würden wie etwa in Sachsen oder Thüringen. Tusch entgegnete, dass es in Höhenlagen einen deutlichen Mehrertrag gebe. Der Bürger aus Altenstein sprach den Geräuschpegel und den Schattenwurf an, während Tusch sich einmal mehr darauf bezog, dass man die rechtlichen Grundlagen einhalte. „Es geht nicht mehr um Klimaziele, sondern nur noch ums Abzocken, es wird Zeit, dass die Bürger sich wehren, wir werden überall eingekesselt“, ärgerte sich der Bürger. Auf die Nachfrage nach Subventionen, die die Verbraucher tragen müssen, entgegnete Tusch: „Wir bekommen keinen Euro.“