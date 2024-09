Windkraft Zeller Blauen: Bürger in Käsern angehört

Alle Bürger wichtig

Stefan Fritz als einer der Betroffenen begrüßte die Gäste und SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Kaiser nahm das Wort auf, um zunächst die Historie und den aktuellen Sachstand zu rekapitulieren. Wichtig sei ihm hierbei insbesondere zu betonen, dass, auch wenn es sich bei Käsern nur um einen kleinen Teil von Zell handelt, die Belange aller Bürger für die SPD-Fraktion wichtig seien. Anhand der derzeit vorliegenden Pläne wurden dann die ungefähren Standorte aufgezeigt und auch deren potenzielle Auswirkungen auf die Wohnbebauung erörtert. Die geäußerten Bedenken konzentrierten sich dabei vor allem auf die Schallemissionen sowie den Schattenschlag. Hinzu komme die Anzahl von bis zu fünf Anlagen in unmittelbarer Nähe von Käsern, die das Käserner Hochtal von beiden Bergseiten her umschließen würden. Unmut sei insbesondere auch hinsichtlich der Kommunikation seitens der EWS geäußert: „Während anfangs noch von einer einzelnen Anlage am Zeller Blauen gesprochen wurde, waren irgendwann drei Anlagen in der Diskussion und nun drohen uns bis zu fünf Anlagen“ so Stefan Fritz. Insbesondere was die Zahl der Anlagen angehe, sei die SPD-Fraktion mehrheitlich einer Meinung mit den Anwohnern: „Eine Umklammerung Käserns wie es momentan offenbar angedacht ist, ist für mich so nicht vorstellbar,“ so Kaiser, „Fakt ist aber, dass der Ausbau der Windenergie auch im Schwarzwald beschlossene Sache ist, und es uns nun darum gehen muss, zu gestalten.“

Realistisch sehen

SPD-Stadtrat Marco Wassmer fügte hinzu, dass es wichtig sei, die ganze Sache realistisch anzugehen: „Die diskutierten Anlagen sind größtenteils dicht an den Gemarkungsgrenzen geplant. Ein Bau einige Meter nebenan im Bereich Fröhnd oder Kleines Wiesental würde für Käsern keine Verbesserungen bringen, die Stadt Zell aber aus dem Spiel nehmen.“ Entsprechend einig seien sich alle Anwesenden gewesen, dass es einer gemeinsamen Abstimmung zwischen den beteiligten Gemeinden, aber auch der EWS, bedarf, so die SPD. .