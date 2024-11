Windkraftdebatte Zeller Blauen: „Alle Möglichkeiten für Betroffene ausschöpfen“

Regelungen aktualisieren

Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow baute die goldenen Brücke und fasste zusammen: „Sie wollen also den Ortschaftsratsbeschluss von Bürchau auf Gemeinderatsebene heben.“ Gemeinderat Rolf Vollmer aus Wies versicherte den Bürchauern: „Ich bin bei euch.“ In einem vehementen Statement vertrat er die Ansicht, dass die aktuellen Abstandsregelungen zur Wohnbebauung in keiner Weise mehr den aktuellen Dimensionen der Windkraftanlagen gerecht werden. „Die Regelungen stammen noch aus der Urzeit der Windkraft. Heute sind die Anlagen doppelt so hoch.“

Auf Konsens bedacht

Das auf Konsens bedachte Gremium übernahm letztlich einstimmig den ausführlichen neunseitigen Kommentar aus Bürchau, was dort mit sichtlicher Genugtuung zur Kenntnis genommen wurde.