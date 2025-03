Windpark auf Zeller Blauen: Genehmigung ist wahrscheinlich

Der Zeitplan

Nach der Genehmigung hat der Betreiber drei Jahre Zeit, um mit dem Bau zu beginnen. Doch solange werden die Projektplaner nicht warten: Denn tatsächlich möchten EWS Energie und Alterric den Windpark auf dem Höhenrücken des Zeller Blauen bis 2028 errichtet haben. Sobald die Genehmigung vorliegt, soll die Bauvorbereitung inklusive Holzeinschlag beginnen. Anschließend soll die Zuwegung hergerichtet werden. Im Frühjahr 2026 rechnet man bereits mit der Herrichtung der Standorte und im Frühjahr 2027 sollen die Komponenten angeliefert werden, so präsentierte die EWS bereits im vergangenen Jahr ihren Zeitplan.

Zur Vorgeschichte

Vier der sieben geplanten Windräder sind rund um den Pfaffenberger Weiler Käsern geplant, was für großen Widerstand in der Bevölkerung und in den politischen Gremien sorgte: Die Bürger sammelten Unterschriften, der Ortschaftsrat verfasste ein Begehren.

Auch die Stadt führte Gespräche mit den Projektplanern. Daraufhin machte Zells Bürgermeister Peter Palme erst in einer Gemeinderatssitzung im Februar klar, dass die EWS weiterhin an den vier Windrädern rund um Käsern festhalten wird. Auf ein weiteres außerhalb des Flächennutzungsplans vorgesehenes Windrad zwischen dem Weiler Käsern und dem Wolfsacker werde die EWS aber dauerhaft verzichten, konnte Palme bekanntgeben.

Der Flächennutzungsplan der Kommunen Kleines Wiesental, Zell und Häg-Ehrsberg, trat bereits im April 2017 in Kraft. Mit diesem hat man damals dem Bau von Windenergieanlagen auf kommunalem Gebiet grünes Licht gebeten.