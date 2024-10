Als zuständige Genehmigungsbehörde prüfe das Landratsamt Lörrach nun in den kommenden Wochen die Vollständigkeit der Antragsunterlagen. Erst danach lasse sich abschätzen, wann mit einer Entscheidung über den Antrag auf den Bau der sieben Windräder zu rechnen ist, so das Landratsamt. Das Genehmigungsverfahren selbst dauere mehrere Monate. Sofern alle Vorschriften eingehalten würden, müsse die Behörde die Genehmigung erteilen, so das Landratsamt.