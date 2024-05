Im Folgenden ging es um den Schattenwurf der Windräder, ein Aftersteger zitierte dazu eine Studie. Der Bürgermeister war interessiert, diese Studie zu erhalten. Er könne die Bedenken nachvollziehen.

Fiedel sagte umfassende Informationen zu. Nach der Kommunalwahl will er mit dem Förster eine öffentliche Begehung der geplanten Standorte durchführen. Außerdem will er „mehrere Busse chartern“ und sich mit interessierten Bürgern die großen Windräder der neuen Generation im Ortenaukreis anschauen. Zudem möchet er sich auch den Transport eines Giganten in der Freiburger Holzschlägermatte ansehen. Die Stadt werde außerdem eine E-Mail-Adresse bekannt geben, unter der Bürger ihre Fragen und Sorgen mitteilen können. In diesem Zusammenhang bedauerte Fiedel, dass Badenova als ein möglicher Projektbeteiligter bis heute keine der Fragen beantwortet habe, die im März gestellt wurden.

Anschließend dankten die Fraktionschefs der einzelnen Gemeinderatsparteien für die sachlichen Statements der Bürger.