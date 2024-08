Windpark Zeller Blauen: Vier Windräder in Käsern? Der Widerstand wird immer lauter

Ortschaftsrat in Aktion

Doch die Bürger wehren sich. Aktuell läuft eine Unterschriftenaktion (wir berichteten). Und auch der Ortschaftsrat wird ein Begehren an die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats senden, informiert Ganter – so wie bereits 2022. Doch damals hatte man sich noch gegen die zunächst drei geplanten Windräder um den Weiler wehren wollen. Maximal zwei hatte man damals gefordert. Ganter betont heute: „Ich bin absolut kein Windkraftgegner, aber in dieser Masse und an einem Fleck bin ich schon dagegen“, sagt er. Und: Die Bürger von Käsern seien auch Bürger von Pfaffenberg, auch für sie müsse er Partei ergreifen. Deutlich wurde er bereits bei der Infoveranstaltung der EWS in Schönau Ende Juli. Denn dort habe er zum ersten Mal von dem Plan der EWS gehört, rund um Käsern doch mehr als drei WEA zu bauen.

Beim Vorort-Termin am Donnerstagmorgen fliegt ein Schwarm Rotmilane durch die Luft. Idylle pur. Mit Blick auf den Weiler zeigt Ganter auf die fünf möglichen Standorte der Anlagen. Mit 624 Metern hätte eine von ihnen den niedrigsten Abstand zur Wohnbebauung im gesamten Windpark. „So nah habe ich das in anderen Regionen noch nie erlebt.“ Auch die Windräder selbst hätten keinen großen Abstand zueinander. Mit Blick auf den Höhenrücken und die geplanten Standorte wirkt alles tatsächlich sehr eng. Zur Vorstellungskraft tragen auch die Funktürme mit einer Höhe von rund 50 Metern bei. Zum Vergleich: Die geplanten Windräder sind mit nach oben gerichtetem Rotorblatt 261 Meter hoch. Rund um Käsern sei auf dem Zeller Blauen eben der Punkt mit der höchsten Windhöffigkeit, sagt Ganter. Doch dass sich deswegen gleich vier bis fünf WEA hier konzentrieren, sei nicht gewollt. „Mit zwei hätte man ja noch leben können“, sagt der Ortsvorsteher. Auch die Bürger von Pfaffenberg selbst seien betroffen, sie hätten dann zumindest eines der Windräder fest im Blickfeld. Ganter und der Ortschaftsrat fordern nun von der EWS eine Visualisierung des Plans mit Blick auf Käsern. Denn diese gibt es noch nicht. Komplett ablehnen werde man das Projekt aber nicht, aber versuchen, die Zahl der Anlagen zu verringern