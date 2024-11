Winter im Dreiländereck: Lust, Last und Ärger – der Schnee hält Bürger und Helfer in Atem

DRK und THW auf A 98

Besonders betroffen war die A 98, wo es schon ab 17.30 Uhr zu ersten Verkehrsbehinderungen kam, nach 19 Uhr blieben laut Polizeiangaben dann immer mehr Fahrzeuge hängen, bis letztlich der Verkehr zum Erliegen kam. In Fahrtrichtung Rheinfelden hatten sich zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost mindestens 60 Autos, 30 Lastwagen sowie ein Reisebus festgefahren. „Etwa 150 Personen waren auf Versorgung angewiesen, was durch Kräfte des THW und Deutschen Roten Kreuzes gewährleistet wurde“, schilderte am Freitagmorgen ein Polizeisprecher im Bericht. Gegen 3 Uhr war dann die Fahrbahn wieder weitestgehend leer und der Reisebus konnte seine Fahrt in Richtung Schweiz fortsetzen.

Die Autobahnabschnitte zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost sowie in der Gegenrichtung zwischen Dreieck Hochrhein und Lörrach-Ost waren voll gesperrt worden. Um ein weiteres Auffahren auf die A 98 zu unterbinden, wurden ebenfalls der Nollinger Bergtunnel der A 861 von Rheinfelden her als auch der Herrschaftsbucktunnel von Karsau her gesperrt.