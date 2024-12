Winterdienst im Zeller Bergland: Mit Schneepflug zwei Mal um den Globus

Der Winter hält Einzug, aber in einigen Dörfern des Zeller Berglands wird man ein vertrautes Geräusch am frühen Morgen vermissen: den Valtra-Schlepper des Pfaffenberger Schneeräumers Manfred Kiefer. Mit diesem hat er ab 3 Uhr morgens die Straßen und Wege in den Berglanddörfern Pfaffenberg, Blauen, Adelsberg, den Weilern Käsern und Helblingsmatt und viele Jahre auch in Mambach von Schnee und Eis befreit hat.