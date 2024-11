Wintereinbruch: Bei Autowerkstätten laufen die Leitungen heiß

„Es ist jedes Jahr das gleiche – Chaos, wenn der erste Schnee fällt“. Igor Trofimov von der gleichnamigen Autowerkstatt in Friedlingen muss hörbar lächeln, auf die Frage unserer Zeitung, ob er mit erhöhtem Andrang zu tun habe. Alle zwei Minuten ruft jemand an und fragt nach einem Termin. Zehn Autos haben er und weitere Mechaniker am Freitagmorgen schon mit Winterreifen ausgestattet.