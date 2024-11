Wintereinbruch im Dreiländereck: Schnee-Chaos: A 98 zeitweise gesperrt, Busse und Tram fallen aus, Züge zu spät

Die Autobahn A 98 musste am Donnerstagabend besonders vom Wintereinbruch betroffen, diese musste zeitweise gesperrt werden. Teilweise vergeblich warteten S-Bahn-Nutzer auf der Wiesentalstrecke auf ihre Zücke in Richtung Zell im Wiesental. Auch der Busverkehr war stark eingeschränkt. Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) entschieden vor 21 Uhr am Donnerstag, den Tram- und Busbetrieb bis Betriebsschluss einzustellen. „Die verschiedenen Einsatzkräfte der BVB und des Kantons haben nach Abklingen der Schneefälle nach Mitternacht alles unternommen, damit der Tram- und Busbetrieb am Freitagmorgen zumindest teilweise wieder aufgenommen werden kann. Während Busse teilweise wieder verkehren, bleibt das Tramnetz aktuell eingestellt“, hieß es in einer Mitteilung um 5 Uhr am Morgen.