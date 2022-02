Winterspiele in Peking Das war die Olympia-Nacht

Schneewirbel: Das Winterwetter hatte zunächst Einfluss auf zwei Wettbewerbe. Die Slopestyle-Qualifikation der Ski-Freestylerinnen musste verschoben werden. Eigentlich hätte sie am Sonntag um 3.00 Uhr MEZ beginnen sollen. Der Wettkampf wird nun frühestens am Montag starten. Das zweite Abfahrtstraining der Damen wurde wegen Schneefalls komplett abgesagt. Deutschlands WM-Zweite Kira Weidle hat somit nur noch höchstens eine weitere Chance, um sich mit der Piste für die Schussfahrt am Dienstag (4.00 Uhr MEZ) vertraut zu machen. Für Montag ist ein weiterer Testlauf geplant.

Tiefstand: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind so wenige neue Corona-Infektionen wie noch nie erfasst worden. Wie die Organisatoren mitteilten, wurden am Samstag lediglich drei weitere Infektionen bei Beteiligten entdeckt. Zwei Infektionen wurden demnach am Pekinger Flughafen bei ankommenden Beteiligten der Spiele festgestellt. Zudem fiel einer von über 69.000 Corona-Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase positiv aus. Der bisherige Tiefststand war am vergangenen Dienstag mit fünf neuen Fällen vermeldet worden.