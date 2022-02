Winterspiele in Peking DEB-Sieg gegen China Pflicht - Vorerst ohne Nowak

Wegen der deutlichen Unterlegenheit des Weltranglisten-32. - hinter Spanien und vor Australien - hatte der Weltverband IIHF sogar darüber nachgedacht, der Gastgebernation das traditionelle Olympia-Startrecht wieder zu entziehen. Um die Chinesen nicht zu brüskieren, wurde man kreativ und ließ das KHL-Team aus Peking bei den Winterspielen antreten. Die Mannschaft mit lauter Nordamerikanern spielt offiziell wegen der Corona-Pandemie schon seit einiger Zeit mehr schlecht als recht in Moskau. In der KHL ist Kunlun abgeschlagen Letzter. Den 13 Kanadiern, drei US-Bürgern und einem Russen Kunluns wurden kurzerhand chinesische Namen verpasst, und auch mit den eigentlich strengen Einbürgerungsformalien nahm man es wohl nicht so genau.

Söderholm: "Hauch Exotik" gehört zu Olympia

"Ich habe meinen US-Pass noch", berichtete etwa Jieke Kailiaosi, der eigentlich Jake Chelios heißt, und Sohn der NHL-Ikone Chris Chelios ist. "Ich bin eindeutig kein Chinese, aber ich spiele seit drei Jahren für ein chinesisches Team, bekam die Chance, hier zu leben, und ich liebe es", sagte Chelios. Gesprochen wird in der Kabine mit dem italienischen Coach Ivano Zanatta Englisch. Zumindest neun in China geborene Spieler wahren ein wenig den Schein. "Zu Olympia gehört doch auch immer ein Hauch Exotik", formulierte Söderholm diplomatisch.

Nach der Pleite gegen Kanada war der Finne mehr darum bemüht, sein Team wieder aufzubauen, als sich über Sinn oder Unsinn des chinesischen Teams Gedanken zu machen. Im Training am Freitag führte Söderholm auffallend viele Einzelgespräche. Mit vielen Schüssen teilweise auf das leere Tore sollte offensichtlich zudem das Selbstbewusstsein wieder belebt werden. "Wir hatten ein effizientes Meeting und jetzt ein gutes Training. Morgen haben wir wieder eine neue Chance", sagte Plachta. Der Mannheimer erlebte auch 2018 in Pyeongchag einen Olympia-Fehlstart mit damals gar zwei Niederlagen zum Auftakt. Danach war Deutschland immer besser geworden, nur 56 Sekunden fehlten am Ende gegen Russland im Finale zur Goldmedaille.