Wintersport: Aktivist wettert gegen Nordic-Center Notschrei

Dieter Berger: Alles noch viel schlimmer

Wenn Dieter Berger in diesen Tagen zum Notschrei fährt, ist in seinen Augen alles noch viel schlimmer. Inzwischen sind für das Bundesleistungszentrum für Ski Nordisch, Biathlon und Para-Skisport 4,2 Millionen Euro investiert worden, um das Gelände auf 1120 Metern Höhe tauglich für internationale und nationale Wettkämpfe zu machen sowie Spitzen- und Nachwuchsleistungssportlern ganzjährig optimale Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Am 29. Januar ist die modernisierte und umgebaute Nordic-Arena eröffnet worden.

Naturschutzverbände bestreiten den Einklang mit er Natur

Bergers zentrale Frage dazu lautet: „Wer genehmigt so etwas?“ Rein formal ist die Antwort schnell gefunden: Es sind die Landratsämter in Lörrach und Freiburg, auf deren Gebiet die Biathlonanlage je zur Hälfte liegt. Aber Berger meint die Frage eher rhetorisch. Gundolf Fleischer, Präsident des Badischen Sportbunds, hatte bei der Einweihung der Erweiterung behauptet, die Anlage stehe im Einklang mit der Natur. Dies hatten jedoch zahlreiche Naturschutzverbände in einer gemeinsamen Erklärung bestritten. Sie beklagten zunehmenden Flächenfraß in der Feldberg-Region und einen weiteren Artenverlust.