Wintersport am Belchen: Langlaufzentrum hat sich etabliert

Die Langlaufgilde hat im vergangenen Winter, in Anlehnung an das Strukturpapier der Deutschen Sporthochschule Köln und Ralf Roth, das Winterwanderwegenetz erneuert und wird im kommenden Winter die Präparation testen.

50 Jahre Langlaufgilde

Ein besonderer Höhepunkt für den Verein wartet mit dem Jubiläum Ende Dezember. Kiefer hielt in der Versammlung einen bebilderten Rückblick zur Vereinsgeschichte. Was vor 50 Jahren mit einer vagen Idee rund um den Forstdirektor Wolf Drescher und Schweizer Wintersportlern begann, habe sich nunmehr zu einem bedeutenden Wintersportzentrum entwickelt. Mit der Gründung im Jahre 1973 war das Langlaufzentrum am Fuße des Belchen eines der ersten und zugleich schneesichersten Loipennetze im gesamten Schwarzwald. Nach Jahren des Aufbaus und der Aktivität, folgte ein Zeitraum mit geringerem Engagement und einer drohenden Vereinsauflösung.

2016 hat sich am Langlaufzentrum Hohtann-Belchen ein neuer Vorstand formiert und eine intensive Vereinsarbeit, auch gemeinsam mit den umliegenden Kommunen, wurde aufgenommen. Besonders hervorzuheben sei die gute Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem Wiesen- und dem Münstertal. Mit der Anschaffung des neuen Pistenbullys, der insbesondere durch Spenden, Zuschüsse und Mitgliederbeiträge finanziert wurde, habe in den vergangenen Jahren eine hohe Qualität gewährleistet werden können. Das Loipennetz wurde nach und nach saniert und ausgebaut. Somit haben laut Verein heute Breiten- und Leistungssportler beste Trainingsbedingungen und die Möglichkeit klassisch und in der freien Technik zu laufen.

Für das junge, motivierte Vorstandsteam um Alexander Kiefer sei es eine Herzensangelegenheit, das Loipenzentrum zu pflegen, zu erhalten und stetig weiter zu entwickeln. Dass diese Arbeit fruchte, zeige die wachsende Mitgliederzahl und der gut besuchte Parkplatz.

Die Jubiläumsfeier

Der Verein feiert am Donnerstag, 28. Dezember 2023, ab 11 Uhr am Langlaufzentrum Hohtann-Belchen 50 Jahre Hohtann und lädt alle Mitglieder und Langlauf-Begeisterte zur Jubiläumsveranstaltung „Hohtann-Winterzauber“ ein. Geplant sind ein Wintermarkt mit Schwedenfeuer und unterschiedlichen Info-Ständen, Laser-Schießen, kostenfreien Ski-Tests, Pistenbully-Events, einer Nostalgie-Ecke und vielem mehr. Für Speis und Trank ist mit Waffeln, Glühwein und mehr gesorgt.