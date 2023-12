Wintersport: Biathlon-Wette: Nackt zum Container

"Ich wollte eigentlich nicht über diese Wette reden. Aber dank Johannes war es nicht nötig. Ich kann das beim nächsten Mal aber machen", sagte der Slowene in einem Interview des ZDF nach dem Sieg von Benedikt Doll und dem dritten Platz von Philipp Nawrath. Teamkollege Philipp Horn landete auf dem vierten Rang und verpasste bei seinem Saisoneinstand das Treppchen nur knapp.

"Es ist ganz wichtig, dass wir dabei sind und mit den Norwegern kämpfen können. In Östersund war das schon so, in Hochfilzen waren wir dann nicht in der Nähe, aber hier ist es wieder anders", sagte Velepec. "Das Selbstvertrauen ist das Wichtigste und jetzt hat die ganze Mannschaft Selbstvertrauen - auch wir Trainer."