Wintersport Doping: IOC sperrt drei weitere Russen

00:46 CSU-Machtkampf steuert auf Entscheidung zu

München - Der CSU-Machtkampf um den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 steuert auf die Entscheidung zu. Spätestens am Montag will CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer bekanntgeben, ob er eines seiner Ämter oder beide abgeben will. Davor will er noch viele Gespräche führen. Mit Spannung erwartet wird, ob es um die Spitzenkandidatur eine Kampfabstimmung zwischen Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann geben wird. Beim Parteivorsitz gehen inzwischen viele davon aus, dass Seehofer noch einmal antritt.

00:42 Bericht: Bruder von Lionel Messi festgenommen

Rosario - Das Boot blutverschmiert, darin eine Waffe: Nach einem Bootsunfall ist der Bruder von Fußballstar Lionel Messi, Matías Messi, vorläufig festgenommen worden. Das berichtete die Zeitung "Clarin" unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Der 35-Jährige sei wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus und werde dort von der Polizei bewacht. Er war angeblich auf dem Fluss Parana an einem Unfall beteiligt, später wurde die Waffe in dem Boot gefunden. Die Umstände waren zunächst unklar.

00:20 Nach Weihnachtsmarkt-Bombenalarm: Fahndung nach Täter

Potsdam - Nach dem Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Absender des Pakets. Dazu soll auch die Zusammensetzung der vermutlich mit Hunderten Nägeln und einem sogenannten Polenböller versehenen Sendung genau untersucht werden. Die Ermittler würden nun bundesweit nach möglichen Parallelen suchen, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter im RBB. Der Weihnachtsmarkt soll heute wieder öffnen. Ein Lieferdienst hatte die Sendung in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarkt-Buden abgegeben.

23:55 "Spiegel": Hinterbliebene des Berliner Anschlags kritisieren Merkel

Berlin - Hinterbliebene des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt haben Kanzlerin Angela Merkel Versagen vorgeworfen. Der Anschlag am Breitscheidplatz sei auch eine Folge der politischen Untätigkeit der Bundesregierung, zitiert der "Spiegel" aus dem Offenen Brief von Angehörigen der zwölf Todesopfer. Die Rede ist von mangelhafter Anti-Terror-Arbeit, die alarmierend sei. In einer Zeit, in der die Bedrohung durch Islamisten zugenommen habe, sei versäumt worden, die Reformierung der wirren behördlichen Strukturen voranzutreiben.

23:48 Russland-Affäre: Trumps Ex-Sicherheitsberater gesteht

Washington - Donald Trumps Ex-Vertrauter und Sicherheitsberater, Michael Flynn, steht in der Russland-Affäre unter Anklage. Flynn legte ein Geständnis ab, dem FBI gegenüber Falschaussagen zu seinem Russland-Kontakten gemacht zu haben. Er kooperiert inzwischen mit der Behörde von FBI-Sonderermittler Robert Mueller. Flynn steht wegen Kontakten zu Russland in der Kritik und hatte nach wenigen Wochen im Amt seinen Hut nehmen müssen. Das Weiße Haus ließ umgehend erklären, Flynn habe für sich selbst gehandelt, keine weiteren Personen seien von den Verwicklungen betroffen.