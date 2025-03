"Was der sagt, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist mir wurscht, was er sagt. Ich mache mein Zeug, wir machen unser Zeug. Was der da rumschreit, das interessiert mich nicht", sagte der Oberstdorfer in einem für ihn ungewöhnlich harschen Ton. Als Riiber am Nachmittag jubelnd zu Bronze fuhr, war das deutsche Weltmeister-Quartett längst im Ziel.