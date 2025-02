"Ich bin überglücklich", schwärmte Armbruster in der ARD. Schon am Samstag hatte sie die Tränen nicht zurückhalten können. Am Sonntag kam sie mit der Deutschland-Fahne ins Ziel. "Der Moment, den werde ich für immer im Gedächtnis behalten, wie ich mit der Fahne über die Ziellinie laufe", sagte Armbruster.

Seriensiegerin wird disqualifiziert

In Seefeld werden die Ergebnisse dreier unterschiedlicher Formate von Tag zu Tag mitgenommen. Erstmals wurde der Wettbewerb auch für Frauen ausgetragen. Bundestrainer Florian Aichinger bejubelte einen "historischen Tag". Nie zuvor hatte eine deutsche Kombiniererin auch nur ein Weltcup-Rennen gewonnen. "Das gibt einen riesigen Push für die WM, das macht was mit dem Selbstvertrauen. Natürlich ist die WM aber noch mal was ganz anderes, da kann viel passieren", sagte Armbruster.