Wintersport: Leistung macht Lust auf mehr

Im ersten Snowboardcross-Weltcups der Saison 2024/2025 musste Leon Ulbricht vom SC Rötteln eine Schrecksekunde überstehen und belegte am Ende nur Rang 22. Beim Saisonauftakt in Italien (Cervinia) machte eine geschlossene Teamleistung, mit fünf deutschen Athleten in den Finalläufen, dennoch Lust auf mehr.