Wintersport: Rodel-Doppel Eitberger/Schirmer siegt in Oberhof

Mit Bestzeit im zweiten Lauf verwiesen sie in 1:25,889 Minuten die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer um acht Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Dritte wurden die nach dem ersten Durchgang mit Bahnrekord noch führenden Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal, die neun Tausendstelsekunden Rückstand hatten und damit ihre Weltcup-Führung an Vötter/Oberhofer verloren. Degenhardt/Rosenthal hatten vor einer Woche den Weltcup an gleicher Stelle für sich entschieden.

Für Eitberger war es der erste Weltcup-Sieg als Doppel-Pilotin. "Der Herbst war unfassbar schwer. Jetzt hinterlässt der Sieg tiefe Spuren. Wir haben Potenzial", sagte die 33-Jährige. "Es fehlt noch die Routine bei den Doppelsitzern, aber wenn man immer wieder zurückkehrt, wird das immer besser", sagte Eitberger.