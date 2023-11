Wintersport: Saisonstart für Skilifte und Langlauf-Loipen

Todtnauberg/Muggenbrunn

„Wir haben tiefsten Winter“, steht auch auf der Seite der Skilifte Todtnauberg. Hier freut man sich über eine Schneehöhe im Tal von mindestens 30 Zentimeter und auf dem Berg von mindestens 40 Zentimeter. Der Skibetrieb mit vergünstigten Preisen eröffnet am Stübenwasenlift am Freitag, ab 13 Uhr. Die Öffnung des Kapellenlifts ist für Samstag geplant. Zur gleichen Zeit öffnen auch der Wasenlift und der Winkellift in Muggenbrunn, teilt Christian Kleinert von der Sklififtgesellschaft auf Nachfrage mit. Bereits am Freitagabend bietet der Wasenlift das erste Flutlichtfahren der Saison an.