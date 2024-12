Skispringen Starkes Duo: Wellinger siegt, Paschke kein One-Hit-Wonder

Paschke: "Es ist wie in der Kindheit"

"Mir macht Springen einfach gerade unheimlich Spaß", sagte Paschke im ZDF. "Es ist wie in der Kindheit", erklärte er. Alles funktioniere, fühle sich leicht an. Durch akribische und unaufgeregte Arbeit verdiente sich Paschke über Jahre seinen Platz im deutschen A-Team. Dass er mit fortgeschrittenen Sportleralter noch einmal so in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt - damit war aber nicht zu rechnen.

"Das ist schon eine spezielle Geschichte mit ihm. Das freut mich unglaublich", sagte Sportdirektor Horst Hüttel. Immer mehr zeigt sich: Der starke Saisonstart am vergangenen Wochenende, zu dem auch ein Sieg im Mixed-Team gehörte, war kein Zufallstreffer. Paschke ist kein One-Hit-Wonder.

"Ich hoffe, dass er sich an das Gelbe Trikot gewöhnen kann. Es wird nicht immer so laufen, aber wir haben alles dafür gemacht, dass die Hochform so lange wie möglich anhält", sagte Horngacher. Und tatsächlich scheint das ungewohnte Rampenlicht Paschke nicht nervös zu machen. Der Polizeiobermeister aus Kiefersfelden genießt seine Erfolge eher im Stillen und macht einfach weiter. Paschke spult routiniert sein Programm ab - auf extrem hohen Niveau.