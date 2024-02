Wintersport: Skiflug-Heimspiel: Wellinger hadert, Geiger enttäuscht

Während der Olympiasieger von 2018 in dieser Saison konstant auf hohem Niveau springt, hat Karl Geiger derzeit große Probleme. Ausgerechnet bei der spektakulären Flugshow in seinem Heimatort scheiterte der langjährige Leistungsträger am Samstag bereits in der Qualifikation. Am Sonntag war Geiger zwar im Wettkampf dabei. Der 29. Platz liegt aber ganz weit unter den eigenen Ansprüchen des Skiflug-Weltmeisters von 2020.

"Es ist sehr schade gelaufen, dieses Wochenende", sagte der 31-Jährige. "Schön, dass ich einen kurzen Heimweg habe und gleich bei der Familie bin." Mit Blick auf die restliche Saison und weitere Skiflug-Veranstaltungen ergänzte Geiger kämpferisch: "Ich weiß, dass ich es kann und dass ich auch fliegen kann."

Geigers enorme Leistungsschwankungen in diesem Winter kann sich auch Skisprung-Legende Sven Hannawald nicht erklären. "Ich habe viele Fragezeichen bei ihm hin und wieder", sagte er. Horngacher hatte bereits am Samstag erklärt: "Manchmal ist Skispringen schwierig und kann auch mal ratlos machen. Aber wir finden immer wieder Rezepte."