Wein im Mittelpunkt

So unterschiedlich die Veranstaltungen auch sind, eines haben sie gemeinsam: Stets steht der Markgräfler Wein im Mittelpunkt. Den Gutedel-Cup ist ihr ebenso noch in bester Erinnerung („eine tolle Veranstaltung“) wie die St. Georgener Weintage. Nervosität bei ihren Auftritten verspürt die Weinhoheit kaum noch. Mit Überzeugungskraft und Begeisterung will sie das Kultur- und Genussgut Wein den Menschen näherbringen.