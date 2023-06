Wintersweiler Das Lebenswerk noch einmal besichtigt

Er habe sich für eine Lehre als Holzküfer entschieden, sagte Willi Gütlin. Die Arbeitsverhältnisse seien hart gewesen. Als Lehrgeld gab es Kost und Logis. Man schlief in einem Zimmer mit sechs, sieben Betten. Der Arbeitstag begann um 6 Uhr. Kaffee wurde zwischendurch getrunken. Abendessen gab es um halb sieben. Danach wurde bis 22 Uhr weiter geschuftet. Der Samstagvormittag war nicht frei, am Nachmittag putzte Willi Gütlin die Werkstatt. Wenn Fässer gereinigt wurden, musste er in sie hineinsteigen. Zum Haltbarmachen wurden sie ausgeschwefelt. So hielt man die Luft an, um die giftige Substanz nicht einzuatmen. An ein Bein wurde ein Seil gebunden, so dass ein Kollege ihn im Notfall rausziehen konnte.