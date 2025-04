Wintersweiler: Tischtennisplatz gebaut

Grußworte: Grußworte sprachen die Ortsvorsteherin von Wintersweiler, Joelle Kammerer, Gemeinderat Michael Lang sowie die Vertreter der Feuerwehr und der örtlichen Vereine.

Ausblick: Am Mittwoch, 30. April ist das „Maibaumstellen“. Am 18. und 19. Mai steigt der Dorfhock. An „Christi Himmelfahrt (29. Mai) ist die Veranstaltung „Uffertbrütli“. Am 25. Oktober gibt es einen Kinoabend im Rathaussaal sowie ebenfalls im Oktober das „Kürbisschnitzen und am 31. Dezember den Neujahrsempfang am Dorfplatz.

Verein „Winterschwiler“

Mitglieder:

31 aktive und 36 passive Mitglieder