Winterwetter Unzählige Glatteisunfälle im Süden Deutschlands

Glatteis behinderte auch den Verkehr auf der A8 bei Pforzheim. Einer Polizeisprecherin zufolge staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe auf einer Länge von 18 Kilometern. Grund sei ein Glatteisunfall, bei dem drei Lkw und vier Autos ineinander gefahren seien. Ein Mensch wurde verletzt.

Volle Notaufnahmen

Die Notaufnahmen behandelten überdurchschnittlich viele Patienten in Baden-Württemberg. Eine Sprecherin der SLK Kliniken in Heilbronn sprach von einem massiven Patientenaufkommen in den Notaufnahmen. Am Klinikum Stuttgart seien am Morgen rund 50 Patienten in der Notaufnahme behandelt worden, sagte ein Sprecher. Normal seien rund 80 Patienten am Tag. "Schwerpunkte sind Knochenbrüche am Unterarm und am Handgelenk."

Gefrierender Regen beeinträchtige am Morgen den Betrieb am Stuttgarter Flughafen. Zeitweise wurde der Flugbetrieb ausgesetzt, da der Winterdienst auf der Landebahn im Einsatz war. Das hatte Folgen für die Starts, einer Sprecherin zufolge gab es große Verspätungen. Zwei Maschinen, die in Stuttgart hätten landen sollen, seien auf andere Flughäfen ausgewichen. Eine landete in Nürnberg und eine am Baden-Airport bei Karlsruhe. Später lief der Flugbetrieb wieder an.

In der Nacht sowie am frühen Morgen rutschten Autos auch im Sauerland in NRW etwa in andere parkende Wagen oder gegen Laternen, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Hohe Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

DWD: Abenteuerliche Rutschpartien

Am Morgen ging es "recht turbulent" auf den Straßen in der Mitte und im Süden Deutschlands zu, berichtete DWD-Meteorologe Felix Dietzsch: "Oftmals bildete sich Glatteis auf Straßen und Wegen und sorgte dafür, dass Schul- und Arbeitswege mitunter zu abenteuerlichen Rutschpartien ausarteten."

Der Grund war das Vordringen milderer Luftmassen in Richtung Süden. Dadurch kam es verbreitet zur Bildung von Sprühregen aus hochnebelartiger Bewölkung. "Dieser Sprühregen traf auf die teils tief gefrorenen Böden, die den Minustemperaturen der vergangenen Tage geschuldet waren, und verwandelte diese in Eisbahnen." Im Laufe des Tages ließen die Niederschläge nach.

Mit der Rückkehr von Hoch "Beate" halte in den kommenden Tagen "ruhiges, meist trockenes, allerdings oft auch trübes" Wetter Einzug.