Winterwetter: Wetterdienst warnt vor Glatteis in Teilen Deutschlands

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagmorgen vor Glätte durch gefrierenden Regen in weiten Teilen Deutschlands gewarnt. Im Warnlagenbericht hieß es: "In der Mitte und nach Osten hin teils Schnee oder Eiskörner, teils Regen mit Glatteis."