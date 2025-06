Winzer-Azubi Günther Jauch ist nicht bereit fürs Nichtstun

"Völlig neue Welt erschlossen"

Als Winzer sehe er sich aber nach all den Jahren nicht, sagt er. "Im Grunde bin ich ein ewiger Winzer-Azubi." Er habe viel gelernt, aber er würde trotzdem nie dem Kellermeister hineinreden. Und im Weinberg sei er auch keine große Hilfe - da würden die Arbeiter ihn auslachen, meint er. "Meine Frau und ich, wir verstehen uns eher so als das Auswärtige Amt des Weinguts."

Mit dem Weingut habe sich für Jauch "eine völlig neue Welt" erschlossen. Wie der Umgang in der Winzer-Welt ist im Vergleich zu der Fernseh-Welt? "Das ist natürlich hier alles handfester, direkter und deutlich lustiger." Außerdem gebe es an der Saar eine große Solidarität. "Wenn einer ein Problem hat, dann halten alle zusammen und helfen sich. Das ist schön, so was zu erleben", sagt er.

2024 sei das schlimmste Jahr für ihn in Kanzem gewesen. An Pfingsten hatte ein Saar-Hochwasser große Teile des Gutes geflutet. "Der ganze Garten war ein einziger See", sagte Jauch. Auch im Haus habe es große Schäden gegeben. Hinzu kam, dass der Frost 70 Prozent der Ernte zerstört habe.